美60巡弋飛彈轟炸 敘可能解讀為開戰

我要評比

美國海軍「波特」號驅逐艦（USS Porter，DDG-78）經總統川普下令，對敘利亞發動巡弋飛彈攻擊，以懲罰化武攻擊平民事件，圖為「波特」號驅逐艦的資料照。（圖/美聯社）

敘利亞發生化武攻擊平民事件，美國總統川普在習川會前便說，敘不只跨越了紅線，更跨越了其他許多線。川普雖然正在與中國國家習近平在佛州舉行峰會，但周四晚仍下令發射50到60枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），炮轟敘國。

隸屬第6艦隊的飛彈驅逐艦「波特」號（USS Porter，DDG-78）與「羅斯號」(USS Ross，DDG-71)聯手，對敘利亞發動了槍林彈雨式的攻擊。

據路透與法新社報導，川普發表聲明說:「今晚我下令針對敘利亞發動化武攻擊的地方，進行了轟炸行動。」他並指出，防止化武使用與擴散，攸關美國重大的國家安全利益。

CNN指出，這是敘利亞陷入6年內戰以來，美國首度對敘利亞巴夏爾（Bashar al-Assad）政府直接展開軍事行動，這顯示美方在相關區域實質升高了軍事活動，而敘利亞政府可能會解讀為開戰。

美國自2014年開始，經前總統歐巴馬下令，參與聯軍部隊在敘利亞的打擊伊斯蘭國（IS）空襲行動，但鎖定的目標是恐怖組織，而不是敘利亞政府軍。

(中時電子報)