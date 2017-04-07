中油石化事業部號召捐血 半天募5萬cc
中油石化事業部響應總部規畫的「愛鄉愛民百萬cc捐血活動」，6日號召員工、眷屬及林園在地鄉親共同挽袖捐出熱血，共133人參與，其中，74人捐500cc，59人捐250cc，共募得207袋血液，合計5萬1750cc。
石化事業部執行長黃順發、副執行長吳義芳、黃建輝等人特別到場共襄盛舉，員工及鄉親反應熱烈，黃順發以佛家「救人一命，勝造七及浮屠」與參與者共勉，更希望藉此拋磚引玉，呼籲社會各界響應捐血行善。
石化事業部行政室主任陳良安則表示，石化事業部為提高員工及民眾捐血意願，準備中油生技產品「洗可麗環保洗衣精」，捐250cc送2瓶、 500cc送4瓶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。