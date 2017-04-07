中油石化事業部號召捐血，半天募5萬cc

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中油石化事業部響應總部規畫的「愛鄉愛民百萬cc捐血活動」，6日號召員工、眷屬及林園在地鄉親共同挽袖捐出熱血。（中油石化事業部提供）

中油石化事業部響應總部規畫的「愛鄉愛民百萬cc捐血活動」，6日號召員工、眷屬及林園在地鄉親共同挽袖捐出熱血，共133人參與，其中，74人捐500cc，59人捐250cc，共募得207袋血液，合計5萬1750cc。

石化事業部執行長黃順發、副執行長吳義芳、黃建輝等人特別到場共襄盛舉，員工及鄉親反應熱烈，黃順發以佛家「救人一命，勝造七及浮屠」與參與者共勉，更希望藉此拋磚引玉，呼籲社會各界響應捐血行善。

石化事業部行政室主任陳良安則表示，石化事業部為提高員工及民眾捐血意願，準備中油生技產品「洗可麗環保洗衣精」，捐250cc送2瓶、 500cc送4瓶。

(中時)