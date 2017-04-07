嘉義以北空品不佳 林口大園達紅害

我要評比

今天早上嘉義以北多處地區空氣品質指標呈現橘色提醒，敏感族群要特別注意；林口、大園等地已達紅色警示，對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網截至早上9時的觀測資料，北部地區松山、土城、汐止、龍潭等11個測站，竹苗地區湖口、頭份等4個測站，中部地區西屯、二林、埔里等8個測站，雲嘉地區斗六、新港等5個測站都呈橘色提醒；林口、大園、湖口、沙鹿、南投、竹山測站則達到紅害的等級。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060407

(中央社)