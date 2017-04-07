慢出價揚 警勤增護箭筍林
花蓮萬榮鄉馬遠村、紅葉村等地，每年3月中旬至4月底盛產箭竹筍，今年直到清明節仍未大量產出，導致價格上揚。鳳林警方為保障箭竹筍不被宵小竊取破壞，加強巡邏讓農民放心。
箭竹筍含有豐富的營養，且是低熱量的食物，可作為減肥的食品。
花蓮縣警局鳳林分局表示，今年暖冬影響，目前正值箭竹筍採收時節，隨著價格上漲，為避免有心人士竊盜，特別針對山區箭竹筍產區加強巡邏，並增設巡邏箱與筍農強化夜間治安聯繫。
特別是夜間防竊勤務，並搭配不定時的路檢及擴大臨檢，全力防止筍農辛苦成果遭竊取。
鳳林分局長楊峰明表示，近期箭竹筍進入採收期，若民眾發現不明或陌生人、車進入筍園或佯稱受僱工人，儘速通知當地派出所或撥打110報案，共同防制竊盜犯罪，讓宵小無所遁形。1060407
(中央社)
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