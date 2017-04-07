政院：無國界記者組織肯定台灣言論自由

我要評比

行政院發言人徐國勇今天表示，歡迎「無國界記者組織」將於台北市設置在亞洲的第一個辦公室，也感謝無國界記者組織肯定台灣人權保障及言論自由。

「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）為獨立機構，成立於西元1985年，宗旨是捍衛新聞自由及新聞工作者權益，總部位於法國巴黎。「無國界記者組織」在網站宣布，考量台灣地理位置、軟體服務及新聞自由度，將於台北設置在亞洲第一個辦公室。

徐國勇表示，歡迎「無國界記者組織」將亞洲總部設立於台北，並於台灣首次「言論自由日」宣布決定，意義重大，也感謝無國界記者組織肯定台灣人權保障及言論自由。

他說，「無國界記者組織」是致力保護記者免受迫害、促進新聞自由的國際非政府組織，在聯合國（United Nations）、聯合國教科文組織（UNESCO）及歐洲委員會（Council of Europe）具諮詢地位。

徐國勇表示，「無國界記者組織」每年根據各國新聞自由狀況，公布全球新聞自由指數排名。依「2016年新聞自由指數」（2016 World Press Freedom Index）排名，台灣在180個國家與地區名列第51名，與2015年相同，排名亞洲國家最高。

他說，言論自由是台灣民主轉型關鍵，也是民主發展重要核心價值，新聞自由則是鞏固民主改革根基，與「無國界記者組織」精神相符，竭誠歡迎在台北設亞洲總部，也歡迎所有國際非政府組織到台灣發展。1060407

(中央社)