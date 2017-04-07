日經產大臣：對北韓單邊制裁延長兩年

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路透社報導，日本經濟產業大臣世耕弘成今天說，日本政府已經決定，將把對北韓實施的單邊制裁延長兩年。

共同社稍早報導，日本政府將繼續禁止與北韓的所有貿易，並且禁止所有的北韓船隻進入日本港口。

南韓軍方說，北韓本月5日在東海岸進行彈道飛彈試射，這也是數月以來北韓一系列試射行動中最近的一次。（譯者：中央社簡長盛）1060407

(中央社)