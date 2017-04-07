林書豪轟32分 籃網8分不敵魔術

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔後衛林書豪今天轟下32分，可惜籃網仍以107比115不敵奧蘭多魔術隊。

林書豪火力全開，上半場就攻下17分，下半場仍維持火燙手感，整場比賽包含外線9投5中在內，20次出手命中11球，共轟下32分，另送出3次助攻，並抓下5個籃板，另有2次抄截。1060407

(中央社)