北京「大七環」延伸 遭陸網民無情調侃
據大陸新浪網報導，大陸國家發改委日前表示，民間俗稱「大七環」的首都環線高速公路通州至大興段，計畫已獲得批准，連結現有的河北廊坊段，完工後全長達37.94公里，將成為未來北京地區的「第七環」。但此項計畫一出，卻遭到大陸網友們無情地調侃，來自各省市的網友們紛紛開始計算，按照這個發展模式，自己的家鄉將會在第幾環上被劃入，讓這個比奧運多兩環的計畫，再次成為網路關注焦點。
呈現環狀向外發展的北京，隨著常住人口愈來愈多，市區也從三環擴張至五環，但仍不足以應付龐大的需求。被外界稱為「大七環」的首都環線高速公路，全長940公里，從北京的大興、通州和平谷區外擴，與河北省張家口、涿州、廊坊、承德等市連結，全線採用雙向六車道設計，未來將投入總預算約121.8億人民幣（約535億台幣），由中央和北京市分別負擔，完工後將能成功串連京津冀三地的發展。
在大陸中央突然宣布成立「雄安新區」後，北京與河北省的未來發展動向，就成為近日網路熱門焦點。但面對愈擴愈大、愈來愈多環狀帶的北京，大陸各地網友的吐槽更是一絕。不僅「奧運僅五環、你比奧運多兩環」的調侃再次出現，各地網友們更開始腦補，若按照這個模式，自己的家鄉城市將會在第幾環被劃入，讓大陸首都的發展議題繼續延燒。
(中時電子報)
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