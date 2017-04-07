金門「提酒券」偽造案偵結，15人提起公訴

金門今年春節發生「提酒券」偽造案，檢方陸續查扣假券555張。（李金生攝）

金門在春節、端午及中秋等3大節慶，都會實施家戶配售酒發放作業。（李金生攝）

金門今年春節期間爆發家戶配售酒「提酒券」偽造案，金門地檢署今（7）日偵結，將以假亂真，詐騙新台幣422餘萬元的15名被告依行使偽造有價證券罪嫌提起公訴，全案移送福建金門地方法院審理。

金門在春節、端午及中秋等3大節慶，都會實施家戶配售酒發放作業，只要年滿20歲且設籍金門4年以上者，就有資格購買，每人1打。每打配售價格4800元，但轉手讓售即有3000元上下的差價可賺，被民眾當作3節的「紅包」。

金酒公司基於便民和作業效率考量，除讓鄉親價購實體酒外，也印製「提酒券」方便民眾和酒商到金酒倉庫提領。但今年春節配售作業卻爆發假券案，受騙收購的酒商蒙受數萬元至數10萬元不等的損失，因此人人自危。檢警介入調查偵辦，陸續逮捕大作無本生意的15名涉案對象。

檢察官楊舒雯以被告均涉有偽造、行使偽造有價證券、3人以上共同詐欺、偽造印章等罪嫌，全部提起公訴。其中，原在押被告12人中仍有陳姓主嫌等4人續押，餘8人交保候傳。

檢方指出，陳姓主嫌因沉迷網路簽賭積欠賭債、經營電子遊戲場虧空款項，竟與許姓嫌犯合謀偽造金門縣政府106年春節家戶配售酒提貨單（提酒券）。許某負責偽造提酒券及村里長的職名章，陳某則負責招攬下手加入，以每張新台幣7600元至7800元不等的價格，販售給10餘名酒商得逞。

檢方指出，全案於偵辦期間查扣假酒券555張，詐騙金額累計422萬9550元，扣除已賠償86萬9600元，仍有335萬9950元尚未賠償，將在確定判決後再行返還。

檢方除查扣陳嫌等11人犯罪所得，又自第三人處查扣180萬元，合計新台幣247萬7200元外，並向法院聲請裁定扣押其中3人的土地、動產及金融帳戶內資金獲准，將持續徹底追討犯罪所得，以保障金門特有配售酒交易秩序，維護民眾財產利益。

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(中時)