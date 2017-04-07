NBA》巴特勒大三元 公牛力保東區第7
東區後段班戰況真是越來越混亂了！公牛7日靠著吉米巴特勒19分、10助攻與10籃板的本季第2次大三元演出，最後以102比90力退七六人，不過溜馬也以104比89解決公鹿，公牛與溜馬同以39勝40敗，繼續並列東區第7。
公牛與溜馬甚至有可能挑戰升到東區第5，因為目前暫居東區第5的公鹿，戰績來到40勝39敗，跟公牛、溜馬之間只剩1場勝差，東區第6的老鷹，戰績也僅39勝38敗，就連東區第9的熱火，都有可能竄升上來。
所以等於東區第5到第9球隊，當前都面臨輸不得的壓力，否則一不小心就會丟掉搶下季後賽門票機會。本季僅剩3場例行賽的公牛，接下來將與林書豪領軍的籃網交手兩次，且跟魔術在自家主場對決，看來晉級機會較大。
公牛7日除了巴特勒的大三元演出，米洛提奇也拿全場最高22分，頂替隆多(右腕扭傷)先發位置的葛蘭特，稱職貢獻15分、8籃板與5助攻，波提斯12分、11籃板，別忘了韋德將於周日傷癒復出，公牛戰力更加完整。
至於溜馬得以擊敗公鹿的關鍵功臣，當然還是「一哥」保羅喬治，他拿23分、10籃板與4抄截，提格15分、7助攻，桑德斯楊12分、11籃板；公牛則以「字母哥」阿提托康波25分、7籃板與6助攻表現最佳。
(中時電子報)
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