新竹縣議員陳栢維 涉詐領助理費遭收押

我要評比

新竹縣議員陳栢維。（陳育賢攝）

新竹縣議員陳栢維遭控涉嫌詐領助理費等費用，日前遭檢調偵辦搜索，並先行逮捕1名掛名助理調查，6日再傳訊陳，複訊後今天上午向法院聲押獲准，據了解，議會可讓每位議員請領總數8萬元助理費用，人數則視議員自己需求，陳可能以人頭掛名申請費用才遭到檢調調查。

陳栢維目前是國民黨新竹縣議會黨團副書記長，已連續當選3屆湖口鄉選區議員，早期也當任過2任村長。

(中時)