防藍杯葛年金 綠拂曉搶占主席台
年金改革修法今將在立法院院會交付委員會審查，為防止國民黨團杯葛，民進黨團一早6時就先搶佔主席台，確保議事順利，不敢輕敵。
立法院院會今天將處理年金改革修法付委，國民黨團昨要求立法院長蘇嘉全召集協商，朝野10時將協商相關事宜。
民進黨立法院黨團書記長李俊俋一早就在臉書上發文「攏係為了推動年金改革」。他說，清晨6時，立法院飄著小雨、涼涼的，今天是年金改革法案交付委員會的日子，為了避免國民黨霸占主席台、拖延議事，只好來個議場門口的早餐會了。
(中時)
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