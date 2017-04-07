喝葡萄酒聽演唱會　陳昇彭佳慧花博開唱

第一屆「Enjoy Life！飲酒生活節」即將於2017年5月6日、7日於台北圓山花博舞蝶館登場。圖為理性且美好的飲酒示意圖資料照，攝於Eternal Banquet。（鄧博仁攝）

「她來聽我的演唱會，在40歲後聽歌的女人很美，小孩在問她，為什麼流淚，身邊的男人，早已漸漸入睡。」飲酒生活節執行長陳澤龍說：「前兩年，3、40歲，好友幾人去聽張學友唱《她來聽我的演唱會》，聽得我們老男人也想流眼淚。不過，老男人想流淚不會真的掉眼淚，老男人的淚總是帶著酒味。那為什麼聽演唱會時不能喝酒呢？為什麼喝酒時不能聽演唱會呢？」

是的，聽演唱會時，是可以喝酒的。於是，這場「Enjoy Life！飲酒生活節」就此被催生，並即將於2017年5月6日(六)與5月7日(日)在捷運圓山站旁的「花博舞蝶館」登場。

卡司很強，5月6日下午2點半由Mazka開場，緊接著戴愛玲飆歌，等到晚上8點半，陳昇&新寶島康樂隊壓軸；隔天一樣2點半開場，改由艾怡良與蕭煌奇獻唱，緊接著彭佳慧放閃，等到晚上8點半，陳昇&新寶島康樂隊這夥老男人再接續壓軸登場。

老男人發想的活動，老男人壓軸的演唱會，卻充滿年輕創意與氛圍。演唱會進行同時，周邊會擺滿美食與美酒攤位，還有品味學堂與手作體驗，一樣，都是超強卡司。

來的酒商，邀月酒坊、誠品酒窖、心世紀、交信、路徑、橡木桶與圓頂市集，如果你愛葡萄酒，就知道這些酒商代表了什麼。來的美食，雅客的藍帶之後、滿甲熟肉舖、固德威起司、邀月兒、Pico Pico、勞瑞斯餐廳、一號島廚房，從起司、火腿、牛排、祕魯菜到甜點，都是個中佼佼者。

當然不會是免費的。全區票價1399元，可以獲得一個葡萄酒空杯，然後在現場超過300種酒款中選3款品飲，也可以去搖滾區聽演唱會，也可以有2張50元抵用券去挑想吃的食物，或是去學學調酒與軟木塞手作體驗，然後，在圓山花博的初夏傍晚涼風中，看著星星，跟著身邊的好友一起喝著葡萄酒，隨著歌聲輕哼，一起想著當年的美好。

聽起來，這比到密閉的小巨蛋裡頭乖乖坐著聽演唱會，或是到密閉的世貿展場一攤攤喝著酒，要好很多。飲酒能讓生活更美好，別喝太多，一些些就好！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)