「球王」強森摔傷 出發前1分鐘宣布退賽
「球王」強森在本屆美國名人賽開打前1天，意外在租住從樓梯摔倒，造成腰部受傷，治療一天後傷勢無好轉，於首輪開球前1分鐘宣布退賽。他這次意外竟是為移車。
強森鬱卒說：「我每年都期待參加這場比賽，可是昨天晚上我從球場回來卻遇到這樣的怪事，真的好鬱悶！」。
他當天為了挪車，急忙下樓梯到車庫，結果失足摔成手肘、腰部大面積瘀傷，被迫放棄這場大賽。
強森帶著前3戰Genesis公開賽、墨西哥錦標賽與世界比洞賽冠軍，前來角逐生涯第1件美國名人賽冠軍綠夾克，賽前看好是奪冠頭號熱門，不料這起摔傷意外，卻讓他連參賽的機會都沒有。
他首輪本來當地時間下午2時03分開球，出發前還到練球場揮桿熱身，因身體仍然不適，決定在出發前1分鐘宣布退賽。
(中時電子報)
關鍵字：意外
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