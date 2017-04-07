陸學者：習川會再塑中美互動模式

川習會在7日登場，由右至左為中國大陸第一夫人彭麗媛、中方翻譯、中國大陸領導人習近平、美國總統川普、美方翻譯、美國第一夫人梅蘭妮雅。(圖/美聯社)

習川會在今天(7日)登場，是否談及台灣問題影響兩岸關係走向甚大。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

「習川會」今(7日)在美國佛州棕櫚海灘登場，引發全球關注。對此，大陸學者李海東評論表示，這次會晤將是再塑中美互動模式的關鍵轉折。

大陸媒體《環球時報》在「習川會」前夕採訪了中國外交學院教授李海東，問及中美兩國關係對全球的影響。李海東說：「觀察這次會談被世界各國關注的程度，等於間接承認了兩國和兩國關係在全球的地位。而這次川習會最主要之目的可，以用『交友』、『定調』和『對表』來形容。」

李海東接著說：「此前習近平同川普多次通電話和通信，這次直接見面會晤『交友』，將使雙方的個人關係以及兩國關係良性互動，成為更好的合作夥伴；『定調』就是對中美關係的未來製訂框架；『對表』則是對自己最關注的議題和核心利益向對方交底。」

李海東強調：「如果雙方能夠在這些方面達成共識，將對中美關係重新樹立互動模式，中美完全能夠成為很好的合作夥伴。」

(中時電子報)