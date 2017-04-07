造勢活動現不速之客 費雍慘遭麵粉砸臉

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法國前總理、右翼總統候選人費雍（Francois Fillon）今天在造勢活動上，遭1名年輕男子拿麵粉砸臉。

法新社報導，63歲的費雍遭控讓妻子在國會坐領乾薪數十萬歐元，近幾週因此面臨數波抗議活動。

費雍今天在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）1座演講廳準備上台時，遭1名身穿寫著「學生支持費雍」口號T恤的光頭男子潑了1小袋的麵粉，臉部與西裝全都遭殃。

保安人員隨即將男子制伏於地，其中1名人員將T恤扯掉。

費雍在台上告訴群眾，他是「無情迫害的目標」。

費雍說，「他們盡一切可能，希望擊潰我的信心」，「但是，我的朋友，那些無法置你於死的事情，只會讓你越挫越勇。」

根據民調機構Elabe，民調原本領先的費雍，目前支持率慘跌至19%，落後支持度同樣是23.5%的極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）與中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）。（譯者：中央社周莉芳）1060407

(中央社)