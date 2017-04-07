浪漫遇上典雅 美中第一夫人顯東西風情

我要評比

美中第一夫人今天首度同場，梅蘭妮亞與彭麗媛分別身著紅色小禮服與中式長袖旗袍在「川習會」中會面，東西風味各有擅場，為嚴肅的政治對話增添浪漫與典雅色彩。

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天首度與中國第一夫人彭麗媛會面並共進晚宴。名模出身的梅蘭妮亞穿著紅色露肩合身小禮服，禮服上有同色花朵刺繡，具中式風格。

美國媒體以「有品味的魅力」形容梅蘭妮亞在川習會中的服裝表現。

已多次接待到訪外國元首，參加公開活動的梅蘭妮亞，在鏡頭前輕鬆自若，笑容滿面，一掃過去的拘謹。

彭麗媛延續典雅風格，穿著剪裁合宜，寶藍色長袖及膝旗袍，手持紫色披肩。

彭麗媛外訪衣著風格一致。2015年9月於中國國家主席習近平首度對美國的國是訪問中，也穿著同色系長裙禮服，和當時的第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）穿著露肩黑色魚尾晚禮服，形成強烈對比。

歌唱家出身的彭麗媛是中國大陸近代最為人知，也最受歡迎的第一夫人。彭麗媛是家喻戶曉的人物，在多次出訪中，為丈夫習近平加分不少。

美中第一夫人都來自舞台，見過各式場合。首度碰頭，服裝除了彰顯個人風格外，也反映兩國文化特色，為美中兩國緊繃的政治談話增添柔和面向，成為川習會另一焦點。1060407

(中央社)