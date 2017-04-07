米高肯恩稱脫歐為了自由 遭網友砲轟
英國老牌男星米高肯恩（Michael Caine）支持脫歐，表示英國民眾選擇脫歐是選擇了「自由」，遭到網友砲轟。
米高肯恩5日宣傳新片「瀟灑搶一回」（Going In Style），接受「天空新聞網」（Sky News）訪問時表示，他投票贊成脫歐，因為他「寧可當貧窮的主人，也不要當有錢的傭僕」。
他認為英國離開歐盟仍會「好好的」，且英國民眾是選擇了自由。
米高肯恩表示，「政治總是很混亂，你會走到不曾走過的領域，會迷路，但還是會找到出路，然後一切會好好的。」
他又表示，「（脫歐）和種族主義、移民等任何事情無關，而是關於自由。」
雖然有人支持米高肯恩的說法，但也有挺歐派在網路上砲轟，稱他是「老頑固」。有網友表示，「你（米高肯恩）說『自由』？什麼自由？誰的自由？我失去了在那裡讀書、工作和居住的自由。」
也有網友說，「米高肯恩說支持脫歐是關於自由，那能夠在27國生活、工作和唸書難道不是自由？」
84歲的米高肯恩在受訪時也說，暫時還不打算退休。他表示，「你拿薪水去親吻全世界最美麗的女人，這工作還不賴吧？那就是為什麼我們都不會太早退休。」1060407
(中央社)
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