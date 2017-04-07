NBA》當不當狀元沒差 鮑爾：只想湖人選我
有個超敢放話的老爸，「球哥」朗佐鮑爾當然也不遜色！身為今年NBA選秀狀元熱門的UCLA後衛鮑爾，7日直接嗆聲自己並不在乎能否成為狀元，更盼能被家鄉球隊湖人選上，可惜這一切並非他自己可以掌握的狀況！
屬於全能型控衛的鮑爾，今年在NCAA男籃平均每場可以貢獻14.3分、6.7助攻與4.7籃板，卻跟自己老爸「球爸」拉瓦爾鮑爾先後公開跟媒體放話，他只想替湖人效力，因為這樣就可以在他的家鄉父老面前打球。
就算不是為了選中鮑爾，湖人最近也在努力擺爛，原因他們雖有1個首輪選秀權，卻須抽到前3順位的選秀籤，才可保住這個選秀權，否則將由七六人所有，湖人當然必須戰績更爛一些，繼續增加他們抽到好籤的機率。
不過比起鮑爾能否在NBA發光發熱，「球爸」拉瓦爾最近引發的爭議更受矚目，因為他除了放話自己可以1對1擊敗喬丹，更說假如朗佐鮑爾跟柯瑞互換球隊，勇士應可變得更強的「夢話」，早把不少NBA球員與球迷給得罪了。
其實鮑爾的放話功力一點也不輸老爸，他7日談到「小皇帝」詹姆斯先前模仿過自己的詭異投籃姿勢，「我一點也沒問題，因為詹姆斯是我最希望成為的球員，他也學得蠻像的。」但他想追上詹姆斯的成就，恐怕還差的遠！
(中時電子報)
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