川普︰轟炸敘防化武擴散 攸關美安全利益

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美國周四晚對敘利亞發動巡弋飛彈攻擊後，總統川普隨即在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部發表聲明。（圖/美聯社）

美國總統川普不顧正在與中國國家主席習近平舉行峰會期間，對發動化武攻擊的敘利亞大動干戈，下令美國海軍出動「波特」號（USS Porter，DDG-78）與「羅斯」號(USS Ross，DDG-71)飛彈驅逐艦，發射50枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）進行攻擊。

據路透報導，川普發表聲明說:「今晚我下令針對敘利亞發動化武攻擊的地方，進行了轟炸行動。」他並指出，防止化武使用與擴散，攸關美國重大的國家安全利益。

(中時電子報)