舊愛帶新女友 關之琳強碰大器合照
關之琳先前宣布和陳泰銘是離婚不是分手的消息震驚各界，但現在單身的她卻很享受工作，近來才推出自家睡衣品牌的她，走到哪都當起人體活廣告。昨晚她現身一時裝秀，沒想到卻碰上舊愛馬清偉帶著女友到場，關之琳大方打招呼，更和兩人合照。
關之琳昨現身時裝活動，該活動找上她的自家品牌合作，儘管她沒有走秀僅謝幕，但關之琳也說自己已經緊張到不行。只是活動上剛好巧遇就愛馬清偉帶著女友Winnie前來，關之琳主動上前打招呼，甚至三人一起大合照，展現相當大器。
對於這樣和舊愛的互動，關之琳稱兩人是多年好友，「他的好友都是我的好友。」被問是否能和舊愛做回朋友？她則稱自己會盡量保持，不過被問及和陳泰銘做回好友呢？關之琳則打太極說「晚點再說。」低調避談。
(中時電子報)
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