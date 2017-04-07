抗議爐渣棄置 斗六八德居民促立即清除
雲林縣斗六市八德里民今天抗議廢爐渣棄置社區空地，要求限期清除，雲林縣環境保護局表示，檢方將偵辦並要求業者立即清除。
斗六市一處農地遭堆置爐渣，居民擔心危害健康，5日陳情，環保局表示，已開出2張新台幣6000元罰單，限20日前清除完畢。
八德里被列為雲林環保模範優質社區，近日將進行全國競賽評比，里民擔心棄置爐渣影響環境和成績，上午到堆置現場拉白布條抗議，要求立即清除。
環保局說，檢方下午將到場調查，並要求業者下午開始清運，最短時間內清除完畢，恢復原有樣貌。
環保局表示，循線追查堆置爐渣是經濟部公告再利用煤灰廢棄物（燃煤飛灰、燃煤底灰），非屬焚化爐底渣或各式鍋爐產生爐渣，將依法要求清除。1060407
(中央社)
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