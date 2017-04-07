3車撞成一團 台65新莊往土城方向交通大打結

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2台小貨車與1台休旅車於新莊區台65線快速道路往土城方向2.4公里處發生追撞。（陳心瑜翻攝）

衝撞力道猛烈，甚至連鋼筋都被折彎。（陳心瑜翻攝）

3台車輛追撞，被卡在路中央。（陳心瑜翻攝）

衝撞力道猛烈，連車頭燈也破損。（陳心瑜翻攝）

黑色轎車撞上載有鋼筋的小貨車。(圖/陳心瑜翻攝)

今天(7日)早上9時11分許，2台小貨車與1台休旅車於新莊區台65線快速道路往土城方向2.4公里處發生追撞。一名年約20歲男性小貨車駕駛一度受困車內，左大腿骨折，意識清楚，送亞東醫院；另名約40歲女子暈眩、無外傷送往台北醫院。

車禍已占用兩線道，僅剩一線道供通行，目前交通大打結，警方已在場疏導交通並請提醒民眾繞道。

(中時)