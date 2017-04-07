義大國際高中楊牧心考取醫學系 創校以來首位

義大國際高中學生楊牧心考取醫學系，為 創校以來首位。(圖／義聯集團提供)

台灣醫學院競爭激烈，每年都只有固定名額，106年繁星推薦陸續放榜，義聯集團旗下義大國際高中雙語中學部學生楊牧心錄取台北醫學大學醫學系，為創校13年來首位高中國內醫學院的學生，她以總級74級分及豐富的學習與競賽經驗，獲得教授青睞，讓全校師生都相當興奮。

楊牧心自國小三年級起就讀義大國際高中國小部，接受PYP國際文憑小學課程的啟蒙教育，並直升雙語國中部與高中部，在校10年來，學校豐富的資源與外語環境、開放式學習的教育，教導不只是在題目中求得正確的答案，還要進而理解各個科目的概念，要有自主求知的能力。楊牧心回想自己在準備學測的過程中，除了大量的練習精進實力，更勤於事後檢討，才能從錯誤中學習，在基礎上進一步雕琢，果然考出74級分的好成績，加上她利用繁星推薦中在校成績的優勢，學校亦提供各種面試練習的訓練，一舉成功考上她心中的第一志願台北醫學大學醫學系。

楊牧心除了在校成績優異，豐富多元的學習經驗，也讓她在繁星推薦中備受肯定。她曾赴日比賽，獲得KISF神奈川國際科學論壇－英文口說第一名、在全市科展研究的機會中，獲取高雄市科展佳作、高雄市國語文作文比賽中拿下第二名、托福成績ibt112、多益成績更是高達950分。

楊牧心表示，不只在課程方面，參與各項活動而獲取的寶貴經驗，可使自己未來更具實力、競爭力。義大國際高中是台灣第一所學校同時擁有IB國際文憑初等教育、中等教育、高中教育)三項國際認證，跨學科的教育搭配優良的外語環境，期望學生能與世界的接軌，開啟更多人生可能。

(工商)