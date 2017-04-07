台灣大車隊，全球首家Apple Pay支付功能上線

眾矚目的Apple pay進入台灣，並和計程車第一品牌台灣大車隊合作，即日起，搭乘台灣大車隊也可以使用Apple pay付款囉！讓搭車付款變得更簡單又方便，只要下載Apple pay，下車時和司機說明要用Apple pay付款，輕輕一刷，就可完成付款，省去找零錢的麻煩，操作簡單又方便。

台灣大車隊是所有交通運輸工具中，支付平台最完整的公司。(台灣大車隊提供)

台灣大車隊是所有交通運輸工具中，支付平台最完整的公司（包含現行各家銀行信用卡，歐付寶、支付寶、街口支付、橘子支等電子錢包、悠遊卡等），和Apple pay合作後，支付選擇更加多元，不但在行動支付功能上又多了一個新選項，也宣告台灣大車隊支付環境進入新的紀元。

搭車Apple Pay付款說明：

台灣大車隊 Apple Pay付款操作影片

1.下車時告知司機要使用Apple Pay付款

2.司機輸入車資後，點選車機螢幕的Apple Pay按鈕

3.拿出已綁定Apple Pay的手機，靠近刷卡機感應一下（用指紋辨識或輸入付款密碼）即完成付款

完成付款，Apple Pay的手機畫面會顯示付款的金額

完成付款，Apple Pay的手機畫面會顯示付款的金額。(台灣大車隊提供)

App Pay在操作上非常簡單，使用時，實際的卡號不會存儲在設備上，也不會存儲在Apple伺服器上，不用擔心卡片資料外露，隱私安全都能受到保障，乘車使用Apple Pay 付款，仍然可以享有累積信用卡紅利點數；下車時，只要將綁定好Apple Pay 的手機在信用卡機感應就能輕鬆付款，交易紀錄上清楚明瞭，對司機來說，使用電子行動支付，該趟車資收入一目了然，對乘客更是省去拿錢找零的困擾，搭車變得輕鬆方便。

Apple Pay目前僅提供 IPHONE6、6Plus、SE 、Apple Watch （iPhone 5 或更新機型配對）及 iPad（iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Pro 或更新機型），更多Apple Pay相關訊息請上Apple官網。

台灣大車隊總經理李瓊淑說：「隨著行動支付市場越來越多元，台灣大車隊領先其他業者，提供更完整服務，台灣大車隊與Apple pay雙強聯手，台灣大車隊提供最優質的運輸服務，Apple pay提供最強的支付工具，帶來運輸工具數位支付的新紀元，未來也將會創造更多的新價值。」

(中時電子報)