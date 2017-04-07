新竹市酒店前傳槍響 疑兩車轟7、8槍逃逸

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新竹市經國路某酒店，7日清晨傳出槍響。（徐養齡翻攝）

新竹市經國路某酒店，7日清晨傳出槍響，一群友人疑似在消費完畢後發生糾紛，在大馬路上開了7、8槍，幸好無人傷亡，警方據報到現場採集證物，鎖定特定對象查緝中。

槍響影片被網友PO在臉書《新竹爆料公社》，引起網友熱烈討論，警方指彈道痕跡應皆為對空鳴槍，而今早疑似有2輛車在酒店前迴轉，之後就傳出槍響，車輛隨即逃離。

(中時)