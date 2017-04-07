禁菸的真正目的是...？ 飛機上冷知識大盤點

飛機上禁菸的真正目的是? (圖/達志影像)

大家都知道飛機上禁菸，但你知道最大目的並不是防止火災?飛機的駕駛和副駕駛在機上吃的東西其實不一樣?我們依賴飛機載著我們看世界，不過對於一些機上的疑惑到也少不了，旅遊網站Skyscanner就統整出了一些關於機上的小祕密，一口氣幫大家解惑。

●飛機上禁煙的真正原因是…？

●有關機上禁菸

飛機上禁煙的真正目的為何?不少人會認為是為了防止火災的發生，不過其實最大目的真正是為了經濟因素，因為飛機上的空氣是使用過濾系統過濾的，而煙霧會使過濾系統的壽命縮短。

●有關飛機駕駛

對於飛機的駕駛和副駕駛，相信不少人也是有滿滿好奇，Skyscanner也統整出了幾項關於他們的冷知識，像是，在機上所吃的食物不一樣，而這做法是為了若其中一人食物中毒，還有另外一位可以駕駛員可以操控飛機，所以駕駛和副駕駛是不會吃同種類的食物的。此外，飛機駕駛員也不會連續飛個10多小時都不休息，畢竟他們也是人，當飛行穩定後，駕駛員會設定自動航行，稍稍休息一下，當一位休息了，另一位會醒著看顧，不會兩人同時睡著。

●有關飛機窗戶

你在搭飛機時，有注意到在窗戶的下方有個小孔嗎?是否曾經疑惑這個小孔的作用為何?其實這孔可是平衡氣壓的大功臣!一般來說，飛機窗是雙層的，外部那層是要抵抗極大的氣壓，而這小孔可以用來平衡機艙和外面氣壓，Skyscanner敘述，當兩層玻璃承受不同壓力和溫度的時候，會産生水氣，這時小孔會發揮讓飛機呼吸的功能，防止玻璃起霧，如此便能清楚看到窗外。

另外，機上的窗戶會設置成圓角，則是分散壓力點，避免形成裂縫，影響飛行安全。

●有關死亡的突發意外

若遇到機上有人突發身亡，空服人員會盡量找無人坐的區域安置遺體，但如果真的沒有位置，遺體將會放在原作位，並繫好安全帶、用毛毯覆蓋。

(中時電子報)