疑燒病死雞飄臭味 居民不堪其擾

曾姓雞農昨在嘉縣水上鄉南鄉村墓園附近的竹林內疑焚燒病死雞，傳出陣陣惡臭味。(高錦如翻攝)

嘉義縣水上鄉日前傳出夜晚常瀰漫著一股怪臭味，昨晚又有人聞到惡臭味，讓居民相當困擾，經嘉義縣議員林緗亭、詹琬蓁等人通報環保局、警方到場勘查，昨晚在南鄉村墓園附近竹林內發現疑有雞農在燒病死雞，警方在附近養雞場調查，曾姓雞農被警方帶回偵訊，才坦承犯案，警方訊後依廢棄物清理法移送法辦；環保局、農業處則依違反畜牧法、空汙法開罰。

曾姓雞農供稱，自己養有2萬多隻雞，每天都有正常死亡雞隻，因近來多處傳出禽流感疫情，擔心化製車進出頻繁會造成疫情傳染，所以才自行在養雞場旁附近的竹林焚燒死亡雞隻。

嘉義縣家禽疾病防治所長李建霖呼籲，若禽類有因疾病死亡而該通報但未通報者，將依傳染病防條例開罰，並對養禽場做處置。

(中時)