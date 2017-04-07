屏東水果花卉 進軍巴林超市

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屏東縣政府亞西拓銷屏東農特產，繼3日在阿曼辦推介會後，第2站6日起在巴林王國Al Jazira超市總店，連續3天舉行推介會，屏東縣長潘孟安（左2）當銷售員，所展售的水果和花卉幾乎銷售一空。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月7日

屏東縣政府亞西拓銷屏東農特產，繼3日在阿曼辦推介會後，第2站6日起在巴林王國Al Jazira超市總店，連續3天舉行推介會，縣長潘孟安（左）當銷售員，所展售的水果和花卉幾乎銷售一空。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月7日

屏東縣政府亞西拓銷屏東農特產，繼3日在阿曼辦推介會後，第2站昨天起在巴林王國Al Jazira超市總店，連續3天舉行推介會，所展售的水果和花卉幾乎銷售一空。

亞西拓銷屏東農特產之行，由縣長潘孟安帶隊，繼3日在阿曼舉行推介會後，昨天抵達巴林王國，這是屏東縣政府第2次到巴林促銷屏東農特產。

屏東此行促銷番石榴、紅龍果、檸檬、金鑽鳳梨等果品，並首次帶文心蘭、萬代蘭及伯利恆之星等花卉，盼與當地通路建立穩定長期的合作關係。

屏東水果與花卉於5日上架於Al Jazira超市，上架僅短短2天幾乎銷售一空，番石榴每公斤賣到新台幣240元，檸檬每公斤約360元，紅龍果每公斤約440元，鳳梨每公斤約232元，萬代蘭單株售價約480元，文心蘭單株售價約232元，伯利恆之星單株售價約120元，雖價格高昂，但消費者品嚐到屏東水果風味，仍樂意買單。

縣府表示，首次在巴林上架的文心蘭及萬代蘭為巴林少見的蘭花品種，詢問度高，也深受消費者喜愛。

潘孟安說，對於屏東農特產在中東市場深具信心，並希望能吸引中東遊客到屏東觀光。

台灣駐巴林王國代表處代表陳天爵表示，Al Jazira超市主席是台灣水果花卉出口至巴林最大推手，去年推介會令巴林人民相當驚艷，引起熱烈迴響，因而全力促成今年度屏東縣政府再赴巴林拓銷。

屏東縣政府表示，Al Jazira超市屬於社區型超市，鎖定白領階級、具消費能力的客群，整體販售價格偏高，售價甚至高於當地家樂福，超市也代理許多海外品牌，客群有一半以上都是外國人，目前Al Jazira在巴林共有7家門市。1060407

(中央社)