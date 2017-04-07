川習會登場 川普談話顯示北韓為核心議題
美中「川習會」今天舉行，美國總統川普在會前表示，預期獲致中國承諾施壓北韓，遏止朝鮮核武野心。川普的談話顯然為佛州峰會定調。
川普稍早在飛往佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）前在空軍一號上說，「相信中國會加緊（stepping up）停止北韓的挑釁行為」。
今明兩天進行的馬阿拉哥峰會是川普就任後，首次與中國國家主席習近平面對面會晤。白宮及美學界認為，佛州峰會將為未來4年美中交往軌跡、合作關係定下基調。
川普並再次強調，中國在美中貿易議題上的不公平處理，將是這次峰會諸多討論議題之一。兩人明天的會談也將鎖定在貿易、世界經濟及安全方面等議題。
美方期待從中國方面取得在北韓及貿易上的讓步，同時希望改善美中目前的猜忌關係。
外界分析，這次會談將考驗陷於內部權力鬥爭的川普新手團隊，能否除了行政命令之外，展現政策處理能力。1060407
(中央社)
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