陸5400萬人憂鬱症 僅2成接受治療

世界衛生組織官員表示，中國大陸有5400萬名憂鬱症患者，與全球憂鬱症人口占比相當，約為4.3%。不過，在大陸，只有約20%的憂鬱症患者接受了治療。

4月7日是世界衛生日，今年主題為憂鬱症。澎湃新聞今天引述世界衛生組織駐大陸代表施賀德（BernhardSchwartlander）說，由於對憂鬱症仍存在汙名化的情況，許多患者默默承受疾病，沒有正常就醫。

報導指出，北京安定醫院院長馬辛2015年在官方新聞發布會上曾表示，大陸憂鬱症早期發現和治療率偏低。

根據世衛組織的估計，全球有超過3億人罹患憂鬱症，約占全球人口的4.3%，其中，近10年來增加了18%，中國大陸有5400萬名患者，和全球的患病比例比較接近，但只有20%的患者接受了治療。

而即使是在高收入國家，也有將近50%的抑鬱症患者得不到治療，這和政府的投入不足有關。

施賀德說，憂鬱症患者及時找到人求助非常重要。大家也必須認識到，這是一種疾病，和其他疾病一樣能被治療。

他認為，各國政府在相關的公共衛生醫療體系投入還不夠，原因主要有3個：一、公眾對這個疾病沒有足夠的認識；二、對於精神疾病的汙名化，患者本人及其家人因此產生的病恥感；三、這個領域的人力和資源不足。

施賀德說，20年前他的妻子因憂鬱症離世，關注憂鬱症也和他個人經歷有關。1060407

(中央社)