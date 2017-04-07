川普招牌紅領帶笑迎習近平 握手相見歡

我要評比

美國總統川普今天在佛羅里達州的馬阿拉哥度假俱樂部，面帶微笑歡迎到訪的中國大陸國家主席習近平，兩人握手言歡。川普在兩人首次面對面接觸，以熱情取代之前強硬反陸言論。

法新社報導，川普打著招牌紅色領帶，歡迎繫著藍色領帶的習近平抵達川普喜歡稱為「冬白宮」的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部，在豔陽下展開超級強權峰會。

川普曾經嘲笑前任總統精心安排國宴款待習近平，甚至聲稱一旦他當選，將拿出大麥克款待63歲的習近平。

不過根據「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）網站報導，從馬阿拉哥度假俱樂部金碧輝煌的宴會廳內，整齊劃一的鑲金邊座椅、精雕細琢的玻璃杯，以及閃閃發光的銀製餐具來看，麥當勞漢堡應該不會在稍後舉行的晚宴菜色中。

這場24小時峰會的公開議程和私人陳設，都是為了讓堪稱全球最重要邦誼的兩國元首能輕鬆互動、建立融洽關係而精心設計。

基於元首維安和大眾觀感等顧慮，習近平夫婦並不留宿馬阿拉哥，而將下榻沿著高大棕櫚樹海灘、車程不遠的另一家度假村，由特勤小組和海防巡邏艇等人員緊盯維安。

白宮國家安全會議亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）負責籌劃這次關係重大的兩強峰會。儘管兩國因貿易與北韓議題而關係緊張，博明保證，川普與習近平將會「輕鬆互動」。

美國第一夫人、前名模梅蘭妮亞（Melania Trump），以及大陸第一夫人、知名度曾高過丈夫的民族聲樂家彭麗媛，晚間也將加入互動。

博明表示，他們將會一起喝茶、會見雙方高層官員，然後共進晚餐。會談將一直進行到明天的工作午餐，屆時很可能進入較嚴肅議題。

不過，這場在陽光之州佛羅里達舉行的峰會，卻籠罩在烏雲之下：北韓在川習會前再度進行飛彈試射，以及敘利亞傳出化武攻擊，恐促使美國採取軍事行動。

聯合國安理會料稍後開會討論將對敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權作出什麼回應。1060407

(中央社)