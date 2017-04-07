蘇嘉全籲國民黨團速提年改版本併審
立法院長蘇嘉全今天表示，將近70%的人認為年金應改革，否則現階段年輕公務員未來會非常辛苦，也相信沒有政黨會反對年金改革，並希望國民黨團盡速提版本，同一時間審議。
蘇嘉全上午召集朝野黨團協商年金改革修法案付委一事，他上午在立法院前受訪表示，年金改革是社會多數人民期待的改革法案，年金不改革會有非常嚴重的後果，改革當然會影響到退休的公務人員、教育人員；與其讓未來國家財政受到非常嚴重的影響，要趁著還有機會，讓年金制度能夠朝永續經營的方向處理，將近70%的人認為應進行年金改革，否則現階段的年輕公務員未來會非常辛苦。
他說，到現在為止，相信沒有一個政黨會反對年金改革，希望年金改革的法案，經過協商，好好討論，也要讓軍公教有尊嚴，雖然損及到一些利益，但為了年金制度能夠永續經營，讓下一代的公務員老的時候維持優質的生活。
蘇嘉全說，兩黨都認為年金改革是重要法案，只要在一些改革的內涵，朝野互相包容，這個法案應該會順利進行，會請國民黨團盡速提版本，讓朝野的版本在同一時間盡速審議。
今天是言論自由日，蘇嘉全表示，國民黨威權統治時代，人民批評政府、要求政府做些改革而被通緝，鄭南榕就是其中一位，1989年鄭南榕用生命犧牲自己喚醒人民對言論自由的重視，從此之後，大家認為言論自由是人民基本權利。
他表示，人民逼著政府把不合理、不讓人民行使自由的相關法令做修訂，才能有今天自由批判政府、要求政府改革，去年將今天訂為言論自由日，也是紀念因言論自由而犧牲的民主前輩，「因為過去不對、要珍惜現在、展望未來」，非常有意義。
被問是否陪同總統蔡英文出席「鄭南榕28週年紀念追思會」鄭南榕自由之翼紀念墓園活動？蘇嘉全說，做為立法院會的主席，很多法案要審議，所以就沒辦法出席。1060407
(中央社)
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