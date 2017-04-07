毒鴛鴦帶兒亡命 襁褓兒哭聲露餡
高雄市警方查緝毒販，追蹤遭通緝的黃嫌在鳳山地區一帶賣海洛因及安非他命毒品牟利，並藏身貨櫃屋，當警方敲門時，黃嫌隱匿拒不開門，無奈嬰兒哭聲露餡，毒鴛鴦難逃被逮命運。
黃嫌是台灣高雄地方法院檢察署毒品通緝犯，並涉嫌於高雄市鳳山、林園區及小港區等地販賣海洛因及安非他命等毒品，購毒區域及對象遍及南高雄。
警方接獲情資，鎖定黃嫌於鳳山一帶出沒，還藏身汽車保養場旁貨櫃屋。警方6日循線敲門要進屋時，黃嫌隱匿拒不開門。
正當警方無奈時，聽到嬰兒哭聲，警方始查獲黃嫌夫妻毒鴛鴦，同時在貨櫃屋查扣黃嫌持有的海洛因、安非他命、注射針筒與電子磅秤等證物。黃嫌長期施用海洛因毒品，毒害甚深，到案時也出現戒斷症狀，全身癱軟。
警方說，毒鴛鴦狡詐不配合警方偵辦，但對剛滿11月大嬰兒關心有加，尤其孩子受驚嚇時，母親不斷安撫，還追問「今天能不能回去」、「小孩需要人照顧」。
偵訊需要，警方先將男嬰托付親友代照顧，夫妻須面對法律制裁。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。