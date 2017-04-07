毒鴛鴦帶兒亡命 襁褓兒哭聲露餡

我要評比

高雄市警方查緝毒販，追蹤遭通緝的黃嫌在鳳山地區一帶賣海洛因及安非他命毒品牟利，並藏身貨櫃屋，當警方敲門時，黃嫌隱匿拒不開門，無奈嬰兒哭聲露餡，毒鴛鴦難逃被逮命運。（警方供圖）中央社記者陳朝福傳真 106年4月7日

高雄市警方查緝毒販，追蹤遭通緝的黃嫌在鳳山地區一帶賣海洛因及安非他命毒品牟利，並藏身貨櫃屋，當警方敲門時，黃嫌隱匿拒不開門，無奈嬰兒哭聲露餡，毒鴛鴦難逃被逮命運。

黃嫌是台灣高雄地方法院檢察署毒品通緝犯，並涉嫌於高雄市鳳山、林園區及小港區等地販賣海洛因及安非他命等毒品，購毒區域及對象遍及南高雄。

警方接獲情資，鎖定黃嫌於鳳山一帶出沒，還藏身汽車保養場旁貨櫃屋。警方6日循線敲門要進屋時，黃嫌隱匿拒不開門。

正當警方無奈時，聽到嬰兒哭聲，警方始查獲黃嫌夫妻毒鴛鴦，同時在貨櫃屋查扣黃嫌持有的海洛因、安非他命、注射針筒與電子磅秤等證物。黃嫌長期施用海洛因毒品，毒害甚深，到案時也出現戒斷症狀，全身癱軟。

警方說，毒鴛鴦狡詐不配合警方偵辦，但對剛滿11月大嬰兒關心有加，尤其孩子受驚嚇時，母親不斷安撫，還追問「今天能不能回去」、「小孩需要人照顧」。

偵訊需要，警方先將男嬰托付親友代照顧，夫妻須面對法律制裁。1060407

(中央社)