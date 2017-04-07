匯率操縱用語恐換 傳川普傾向匯率偏差
川普就任美國總統第一天曾承諾將中國大陸貼上匯率操縱國的標籤，但77天過了，川普政府現正宣傳1個新用語「匯率偏差」（currency misalignment）。
1位政府官員今天告訴路透社，川普政府視「偏差」較「匯率操縱」為導致貿易赤字更重要的原因，成為避免下週指名大陸為匯率操縱國的另項訊號。
未獲授權向媒體說明而要求匿名的這位官員說，「匯率操縱的用語，未完全包含了令我們憂心的貨幣走勢。」
這位官員的談話，正值川普總統準備在佛州首度會晤大陸國家主席習近平。這次川習峰會充滿全球前兩大經濟體貿易關係緊張的氛圍。
數名外匯政策專家告訴路透社，川普政府財長梅努欽（Steven Mnuchin）看來不太可能在本月14日公布的匯率半年報中將大陸貼上匯率操縱國的標籤。
在需以取決大陸為匯率操縱國的3項門檻中，大陸僅符合其中1項，即對美高貿易順差。
這些專家指出，在大陸干預匯市以推升人民幣價值而非促貶，加上大陸去年全球經常帳順差佔GDP比例縮減至1.8%、遠低於目前3%佔比的門檻，欲將大陸貼上匯率操縱國的標籤，需將門檻進行重大改變。
做了這些改變後，也可能將台灣、南韓和其他國家陷入遭指為操縱者的局面。
這位官員表示，「匯率偏差不同於匯率操縱和通貨低估（currency undervaluation）。」「所以我們想要見到貨幣局勢分析的過程，包括匯率是否出現偏差，而非僅是遭到低估或被操縱。」（譯者：中央社徐睿承）1060407
(中央社)
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