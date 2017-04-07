「習川會」晚宴，川普稱讚彭麗媛有才。圖左起第一千金伊凡卡老公庫許納、中國第一夫人彭麗媛、中國國家主席習近平、美國總統川普、美國第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)

全世界聚焦首場「習川會」，重頭戲之一的晚宴登場，川普熱情款待習近平夫婦，並稱讚彭麗媛是「極其有才的妻子」。

美國當地時間6日下午約1時50分，習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達美國佛羅里達州，美方派出國務卿蒂勒森夫婦到場迎接。美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，則在海湖莊園迎接習近平夫婦。雙方握手、合照，交流後，川普設宴款待習。

晚宴席間，川普說道「很榮幸歡迎中國國家主席和他極其有才的妻子，一位在中國的大名人，一個出色的歌唱家。很榮幸歡迎你來到美國。」接道，美中已經培養出友誼，「相信長期而論，我們將會發展出一段非常、非常棒的關係，我衷心期待」。語畢，在場人士給予掌聲。

首次「習川會」聚焦北韓、中美關係、經貿合作等。美國企業也期待習川此次會面能夠尋找兩國共同利益，為兩國發展達成豐厚成果。

(中時電子報)