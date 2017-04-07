「習川會」晚宴 川普稱讚彭麗媛有才
全世界聚焦首場「習川會」，重頭戲之一的晚宴登場，川普熱情款待習近平夫婦，並稱讚彭麗媛是「極其有才的妻子」。
美國當地時間6日下午約1時50分，習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達美國佛羅里達州，美方派出國務卿蒂勒森夫婦到場迎接。美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，則在海湖莊園迎接習近平夫婦。雙方握手、合照，交流後，川普設宴款待習。
晚宴席間，川普說道「很榮幸歡迎中國國家主席和他極其有才的妻子，一位在中國的大名人，一個出色的歌唱家。很榮幸歡迎你來到美國。」接道，美中已經培養出友誼，「相信長期而論，我們將會發展出一段非常、非常棒的關係，我衷心期待」。語畢，在場人士給予掌聲。
首次「習川會」聚焦北韓、中美關係、經貿合作等。美國企業也期待習川此次會面能夠尋找兩國共同利益，為兩國發展達成豐厚成果。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。