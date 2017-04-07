中壢區漁會今改選三巨頭 總幹事理事長都涉賄

中壢區漁會將在今日召開理、監事會選出「三巨頭」，卻驚傳賄選，候聘總幹事黃德汶的哥哥，坦承受弟弟之託，以每票3000元代價，行賄多名會員，矢口否認的黃德汶訊後諭知60萬元交保，為選舉投下震撼彈。

50歲黃德汶是中壢區漁會總幹事候聘人，大2歲的哥哥黃德勝涉嫌在3月間，受弟弟之託，以每票3000元代價，要求羅姓等多名會員，投票支持同陣營的漁會代表候選人58歲葉碧潭及67歲楊文東，有會員也咬出許姓漁會代表候選人的父親許滿龍也幫忙交付賄款行賄。

桃園地檢署主任檢察官張書華、檢察官陳貞卉，6日指揮桃園市調查處、楊梅警分局，搜索黃姓兄弟檔、表態爭取理事長的葉國傑、許姓代表住處，傳訊行賄與收賄的多名漁會會員，起出行賄會員帳冊等資料，黃德勝咬出弟弟黃德汶，多名會員也坦承收賄，繳回不法所得3000元。

檢方昨晚複訊後，依涉犯漁會法投票行賄、收賄罪嫌重大，將總幹事黃德汶、許姓漁會代表候選人的父親許滿龍、理事葉國傑、黃兄黃德勝分別60萬元、20萬元、10萬元、5萬元交保，代表葉碧潭、楊文東限制住居，全案將持續擴大深入追查。

中壢區漁會理事長張順德兩任屆滿、總幹事黃秀燕交棒給擔任漁會秘書的弟弟黃德汶，表態爭取理事長的葉國傑上月底順利當選理事，爭取常務監事的黃清旺也當選監事，因為沒有挑戰勢力，地方人士原評估，當權派應可交接，黃德汶可望獲聘總幹事，如今總幹事和最有實力理事長都陷賄選疑雲，為選舉添亂。

(中時)