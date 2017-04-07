小小瑜現身泳池 泳衣曝光驚呆網友

小小瑜泳技精湛，在水中如魚得水。（圖／取材自小小瑜 張芯瑜臉書）

女星小小瑜（張芯瑜）以歌手之姿出道，跨足戲劇、綜藝和電影圈，演藝成績亮眼，擁有好身材的她，不時大方分享性感美照。而小小瑜曾是叱吒風雲的游泳選手，在水中如魚得水，小小瑜昨（6日）與外婆到泳池游泳，她也提到自己的泳裝樣式，一公開就逗樂眾人。

張芯瑜泳技精湛，她昨在臉書透露與外婆到泳池游泳，親民的她也發文說：「我外婆又約我去游泳了，以為我穿那樣嗎？其實我都穿這套」，小小瑜先分享火辣泳裝照，接著並曬出潛水衣照片，幽默發文逗樂網友「游泳池很深哦」、「妳現在是下海要捕魚嗎XDD」。

小小瑜與外婆一起游泳，祖孫倆好感情表露無遺，張芯瑜也提到，外婆休閒嗜好很多，而當網友提問「 那您和外婆比賽游泳誰會遊比較快呢？」小小瑜也表示：「心態來說 她強」。

(中時電子報)