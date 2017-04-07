赤腳大盜剛交保 再犯百萬竊盜案

苗栗警分局7日指出，3月底查獲陳姓「赤腳大盜」於苗栗、公館地區犯下多起竊案，不料他剛交保，竟再次以赤腳的方式潛入民宅，竊取上百萬元財物，但不到6小時就遭到逮捕。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年4月7日

苗栗警分局7日指出，3月底查獲陳姓「赤腳大盜」於苗栗、公館地區犯下多起竊案，不料他剛交保，竟再次以赤腳的方式潛入民宅，竊取上百萬元財物，但不到6小時就遭到逮捕。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年4月7日

苗栗警分局今天指出，3月底查獲陳姓「赤腳大盜」於苗栗、公館地區犯下多起竊案，不料他剛交保，竟再次以赤腳的方式潛入民宅，竊取上百萬元財物，但不到6小時就遭到逮捕。

警方指出，49歲陳姓慣竊因涉及6起竊盜案件，被依法移送地檢署偵辦，卻以新台幣5000元交保，陳嫌非但不知悔改，交保後隔天就再次趁著凌晨，入侵苗栗市1名建商住處行竊。

受害建商向警方表示，屋內遭竊人民幣1萬餘元、港幣3000元、日幣20萬元、越南幣135萬元以及金項鍊、手鍊、勞力士手錶等多項財物，初步估計損失約價值上百萬元。

轄區員警獲報，調閱監視錄影畫面發現，竊嫌作案手法，和陳姓「赤腳大盜」穿著夾腳拖鞋，為了避免鞋印遭認出，會以打赤腳方式入侵民宅的犯案過程極為類似，因此鎖定陳嫌。

陳嫌行竊後還以為神不知、鬼不覺，殊不知作案用的機車已被巡邏員警發現，於犯案後不到6小時，就在苗栗市1家便利超商前遭警方逮捕到案，並且在他的機車內起獲被害人遭竊的財物。

陳嫌見人證、物證俱全，坦承犯行，訊後再次被以竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。警方私下表示，希望竊嫌這次不會再輕易交保，以免一犯再犯、肆無忌憚。1060407

(中央社)