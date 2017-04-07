林書豪32分成空包彈 籃網遭逆轉

美國職籃（NBA）台裔球星林書豪今天攻下本季新高的32分，可惜他所屬的布魯克林籃網隊在下半場遭逆轉，最終以107比115敗給奧蘭多魔術隊。

林書豪今天開賽就展現強烈企圖心，開局連拿4分，首節6次出手命中3球，籃網在他7分、1助攻、3籃板的帶領下，以25比22領先魔術3分。

次節林書豪手感加溫，他在重新回到場上後連下5分，幫助籃網穩住領先，上半場包括外線5投3中在內，10次出手命中6球攻下17分，但籃網在中場前讀秒階段被魔術的佩頓（Elfrid Payton）投進壓哨球，雙方半場打完以50比50戰成平手。

兩隊易籃再戰，籃網第3節進攻當機，林書豪也只再拿3分，魔術靠著18比5開局，且在最多曾領先到17分的情況下，一口氣將戰情逆轉，3節打完籃網以71比86落後魔術達15分。

末節林書豪單節砍進12分，籃網也打出36比29攻勢，可惜最終仍以107比115不敵主場的魔術，終止最近的3連勝。

林書豪今天包含外線9投5中在內，20次出手命中11球，攻下全場最高，也是個人本季新高的32分，另有3助攻、5籃板、2抄截的成績。

其他籃網球員中，雷維特（Caris LeVert）攻下20分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下11分，羅培茲（Brook Lopez）、懷特黑德（Isaiah Whitehead）、漢密爾頓（Justin Hamilton）各拿下10分。

魔術陣中佩頓、高登（Aaron Gordon）、米克斯（Jodie Meeks）得分都破20，3人分別攻下22分、21分、20分；另外，佛西維奇（Nikola Vucevic）、赫佐尼亞（Mario Hezonja）各自拿下18分、11分。1060407

(中央社)