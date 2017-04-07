中壢漁會傳賄選 最高60萬交保

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桃園市中壢區漁會會員代表選舉傳出賄選案，黃姓會員等4人分別以60萬到5萬元交保。

桃園地檢署日前接獲中壢區漁會總幹事候聘人黃姓漁會代表等人涉嫌向漁會會員行賄，桃園地檢署主任檢察官張書華、檢察官陳貞卉指揮積極偵辦，蒐證完備後，6日上午指揮法務部調查局桃園市調查處調查官、桃園市政府警察局楊梅分局依法搜索涉案人住處，傳訊多人偵訊。

其中有會員代表坦承受委託，在今年3月間，以每票新台幣3000元代價，向有投票權會員買票，要求支持特定候選人。

多名會員承認收受賄款，檢方並依涉犯漁會法相關規定，分別處以新台幣60萬到5萬元交保金，葉姓等3人被限制住居。

全案正由檢方擴大深入追查，以釐清是否還有其他人員涉及賄選案。1060407

(中央社)