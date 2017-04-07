川普晤習近平前受訪 黑武士同框搶鏡

我要評比

美國總統川普今天下午搭乘專機前往佛羅里達州會晤中國大陸國家主席習近平，機上受訪期間與身旁螢幕上的星際大戰系列電影反派角色「黑武士」同框，畫面一出引發討論。

英國「每日電訊報」網站報導，川普搭乘空軍一號專機前往佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會晤習近平，機上接受媒體訪問期間，身旁螢幕正播放「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）。

川普就站在螢幕旁邊受訪，螢幕上出現劇中帝國軍最高指揮官達斯維德（Darth Vader），也就是經典反派角色「黑武士」。川普當時正在談論敘利亞危機。

不只川普與星戰角色「同框」，他的發言人史派瑟（Sean Spicer）受訪時，身旁螢幕中也出現帝國風暴兵（Stormtrooper）。

網友發現川普和黑武士同框後，有人稱這是「黑暗預兆」、「弦外之音」，但也有人輕鬆看待，會心一笑。

美國廣播公司（ABC）記者馬林（Alex Mallin）在推特寫道：「美國總統回到媒體艙後，記者忘了關星際大戰外傳：俠盜一號。」

推特用戶@IronyDept留言開玩笑說：「川普在看了半小時俠盜一號後，考慮在敘利亞採取軍事行動。」（譯者：中央社盧映孜）1060407

(中央社)