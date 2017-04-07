日單獨對北韓制裁措施 延長2年

日本政府今天上午召開內閣會議，針對日本政府單獨對北韓的制裁措施中，原本即將到期的禁止全面進出口以及禁止船舶入港的措施，內閣會議決定延長2年。

北韓藉進行核武試驗、發射彈道飛彈等舉動，漸次升高挑釁，加上北韓綁架日本國民的問題遲無進展，日本政府認為有必要對北韓持續施壓。

今天上午，日本內閣會議通過，在日本單獨對北韓的制裁措施當中，原本本月13日將到期的禁止全面進出口以及禁止船舶入港的措施，決定延長2年。

日本政府從2006年起單獨實施對北韓制裁，之後隨情況變化，有時加強制裁內容，且多次延長。禁止進出口及船舶入港的措施於2015年4月延長了2年。禁止船舶入港的對象，不僅是北韓的船舶而已，包括停靠北韓港口的所有船舶都禁止進入日本港口。

日本政府單獨對北韓實施的制裁還包括禁止民眾到北韓、禁止匯款到北韓等。去年12月，資產凍結對象還新增了中國大陸的企業或個人，此外限制再入境日本的北韓相關人士的對象也擴大。1060407

(中央社)