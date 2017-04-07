竹林內燒死雞 業者遭開罰送法辦
嘉義縣一名養雞業者涉嫌在竹林內燒死雞，昨晚被警方及環保局查獲，由於最近禽流感疫情嚴峻，相關單位分別依違反空污法、畜牧法開罰，並移送法辦。
雖然曾姓養雞業者供稱，他焚燒的都是正常死亡的雞隻，因擔心化製車進出雞場，可能造成更嚴重的疫情傳染，因此才未循正常管道化製，並自行在雞場旁的竹林焚燒。
不過，嘉義縣環保局、家禽疾病防治所等單位都對他的說法存疑，除了依違反空污法、畜牧法開罰外，也依廢棄物清理法移送法辦，將調查雞隻死因。
協同調查的警方表示，嘉義縣水上鄉南鄉村民最近一連幾天晚上，都聞到類似焚燒動物屍體的惡臭味，村民於是透過民意代表向環保局、派出所報案。
警方與環保局稽查人員，昨晚在南鄉村公墓附近一片竹林中，發現一堆焚燒過的死雞灰燼，而竹林附近就是曾姓業者經營的養雞場，曾姓業者也坦承焚燒死雞。
曾姓業者表示，他飼養有2萬多隻雞，每天都有雞隻正常死亡，由於最近禽流感疫情嚴重，他擔心化製車進出雞場，可能會造成更嚴重的疫情傳染，因此才自行焚燒處理。
不過，家禽疾病防治所表示，雞隻雖會正常死亡，但必須送化製廠處理，防治所將派員了解雞隻死亡原因；若業者隱匿疫情未通報，將依傳染病防治條例開罰。1060407
(中央社)
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