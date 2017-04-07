林心如肖像權遭盜賣按摩棒 經紀人警告反被封鎖

林心如肖像權遭盜用，讓她不堪其擾。(圖/本報系資料照)

林心如今年剖腹生下女兒「小天使」，近期積極復工賺奶粉錢，不過卻無端捲入是非，據悉屢遭臉書賣家盜用肖像權賣商品，讓她可說是不堪其擾，也擔憂友人因此受騙上當。

根據《蘋果日報》報導，林心如之前受媒體邀約搜隨身包小物，更在影片中示範使用臉部美容按摩棒，未料竟被不肖業者轉載，拿來當促銷販售黃金棒的宣傳影片，這讓徹查相關帳號並發訊息警告，未料不肖業者根本不當一回事，不僅封鎖林心如經紀人帳號，更申請其他帳號販售，也讓人見識到幽靈賣家為了牟利，不惜鑽法律漏洞。

對此經紀公司大嘆無奈，「發現侵權案例後，有跟對方留言想要溝通，但對方就封鎖了，因為心如有同類產品代言在身，遇到這樣的盜用肖像權也很無奈」，林心如聞訊也深表無奈，「很多朋友來問這FB的東西，我真沒有代言，這個有點瞎，而且我有代言美容滾輪儀器，人家會混淆的」。

(中時電子報)