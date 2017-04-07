朴槿惠在看守所接受2次訊問 仍不認罪

我要評比

南韓檢方特別調查本部專案組昨天對涉嫌收賄的前總統朴槿惠進行第2次看守所訊問', 歷時約9小時。據本地媒體報導，一直矢口否認13宗指控的朴槿惠，仍不認罪。

南韓「朝鮮日報」今天報導了朴槿惠接受第2次看守所訊問的消息。

據報導，檢方計畫繼續開展補充偵查，今天上午將傳喚樂天集團會長辛東彬配合調查。

檢方還將進行數次獄中訊問，下週末以前，有望對朴槿惠提出公訴。

另外，檢方是否安排朴槿惠相交40年的閨蜜親信崔順實前來對質也備受關注。

為避免涉嫌共謀作案的朴槿惠和崔順實兩人在首爾看守所獄內重逢串通口供，崔順實已轉監至首爾南部看守所。1060407

(中央社)