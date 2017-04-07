美官員：美軍對敘空軍基地發動飛彈攻擊

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美國官員今天表示，美軍已對敘利亞1處空軍基地發射巡弋飛彈，以報復本週稍早致命化武攻擊。華府將化武攻擊歸咎於敘國總統巴夏爾．阿塞德（ Bashar al-Assad）部隊。

路透社報導，其中1名官員表示，超過50枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）從地中海東部的美國海軍驅逐艦上發射，鎖定謝拉特基地（Shayrat)多處目標。

根據另1名官員表示，這項軍事行動似乎已經完成。要求匿名的官員表示，這次打擊目標包括敘利亞中部城市荷姆斯（Homs）1處空軍基地，敘利亞飛機從這處空軍基地展開化武攻擊。1060407

(中央社)