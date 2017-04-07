台65快速路3車相撞 2人送醫

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新北市台65快速道路今天上午發生3輛車車禍，共有2名患者送醫。

新北市府消防局表示，今天上午9時11分據報，新莊區台65快速道路往土城方向2.4公里處發生車禍，現場為2台小貨車、1台休旅車追撞。

消防局說，現場傷者2名，小貨車駕駛(男，20多歲)受困車內，已協助脫困，患者左大腿骨折，意識清楚，送亞東醫院。另1女子40多歲，暈眩、無外傷，送衛生福利部台北醫院。

現場一度嚴重塞車，車禍發生原因待查。1060407

(中央社)