美對敘基地發射飛彈 鎖定跑道和燃料站

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美國官員今天表示，美國對敘利亞1處空軍基地發射巡弋飛彈，這次軍事行動鎖定此處基地的敘利亞飛機、簡易跑道、燃料站。

路透社引述官員報導，這項軍事行動在敘利亞當地時間7日凌晨3時45分（美東時間晚間8時45分）擊中目標。

官員表示，超過50枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）從地中海東部的美國海軍驅逐艦上發射，鎖定謝拉特基地（Shayrat）多處目標。

根據另1名官員表示，這項軍事行動似乎已經完成。要求匿名的官員表示，這次打擊目標包括敘利亞中部城市荷姆斯（Homs）的1處空軍基地，敘利亞飛機從這處空軍基地展開化武攻擊。

這次打擊行動是美國總統川普回應敘利亞化武攻擊，華府將這起攻擊歸咎於敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）部隊。1060407

(中央社)