說好的麥當勞呢？ 習川會晚宴菜單改成...

習川會晚宴，從左到右，彭麗媛、中國國家主席習近平、美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞。川普過去曾說只想給習近平吃一個大麥克。(圖/美聯社、合成)

會間川普和習近平握手，川普收起大砲評論，雙方看起來十分友好。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平周四晚間展開的晚宴菜單內容，讓外界十分好奇，因為川普在2015年習近平訪美時，批評時任總統歐巴馬(Barack Obama)招待習近平吃得太豪華，要是他來主持會面的話，他的晚宴菜單上只會有麥當勞的大麥克漢堡。然而如今川普當上總統後，卻沒能履行這項「承諾」，這次的習川會晚宴雖然不是國宴，但卻不失國宴的正式，晚餐內容包括煎比目魚、紐約客牛排配上甜點和葡萄酒，讓不少人笑稱，雖然不是說好的麥當勞，但仍不讓人感到失望。

與會的還有第一千金伊凡卡和其夫婿庫許納。(圖/美聯社)

中國國家主席習近平在2015年到美國和歐巴馬見面時，預計將和總統夫妻共進國宴晚餐，然而當時是總統候選人的川普卻狠批歐巴馬的舉動，在電視節目《奥雷利實情》(The O’Reilly Factor)上被問及如果成為總統後，要怎麼款待習近平，川普表示：「我不會為他辦一場晚宴，我會給他一個大麥克，然後跟他說該工作了，因為你不能一直讓人民幣貶值」，毫不保留地闡述他對中國操縱貨幣的指控，更說因為美國用一場國宴招待習近平，但習近平只會用吸光美國的工作機會和金錢來回報，川普還說「我應該會給他一個雙倍分量的大麥克」，接著批評是美國政府讓中國對美國為所欲為。

2015年時川普在節目上說，只要給習近平一個麥當勞漢堡吃。(圖/美聯社)

川普在節目上說，如果是他招待中國國家主席習近平，菜單上只會有一個大麥克漢堡(約4:50開始)。(影片/YouTube)

據《USA Today》報導，這次在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥俱樂部(Mar-a-Lago)內舉辦的晚宴會場非常豪華，餐桌是一張可以擺下32張椅子的長桌，並在桌上擺設鮮花作為裝飾，餐具也是使用鑲有金邊的套組。而過去其實很少有國家晚宴在華盛頓以外舉行，上一次是1983年雷根總統(Ronald Reagan)在舊金山宴請了英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)。

晚宴會場非常豪華，餐桌是一張可以擺下32張椅子的長桌，並在桌上擺設鮮花作為裝飾，餐具也是使用鑲有金邊的套組。(圖/美聯社)

這次取代麥當勞大麥克成為國宴的菜單為，凱薩沙拉配上橄欖油麵包及帕馬森起司、煎比目魚配上香檳醬、香草烤馬鈴薯、扁豆和紅蘿蔔，或是乾式熟成紐約客牛排、馬鈴薯泥、香料烤蔬食。甜點的部分有巧克力蛋糕配上香草醬及黑巧克力冰淇淋，或是檸檬、芒果、覆盆子雪泥。

(中時電子報)